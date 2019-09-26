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Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Duygu Yener   | 26.09.2019
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak, her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." paylaşımında bulundu.


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