İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.
İstanbul
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: İstanbul, Silivri’de saat 13.59'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) 26 Eylül 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.
#Canlı: İstanbul'da depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı https://t.co/1SlpDG3xW5— AA Canlı (@AACanli) 26 Eylül 2019
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
15 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.
Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı
İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.
Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.
#Canlı: İstanbul'da okullar tahliye ediliyor https://t.co/n0ZcFaLJt6— AA Canlı (@AACanli) 26 Eylül 2019
Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.
Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."
İstanbul Havalimanı'nda çalışanlar ve yolcular kısa süreli panik yaşadı
İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze ilçesinde bulunduğunu belirterek, ilk bilgilere göre depremin hissedildiği kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Vali Aksoy, "Tekli eğitim yapanların zaten çıkma zamanı. Öğrencileri bir süre tedbir amaçlı bahçelerde tutacağız." dedi.
Sakarya İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri de şu ana kadar kentte olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Trakya bölgesinde olumsuz bir ihbarda bulunulmadı
İstanbul'daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de hissedildi.
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden dışarı çıktı. Birçok kişi telefonla yakınlarını aradı.
Saraçlar Caddesi'nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışırken depreme yakalandığını söyledi.
İş arkadaşlarıyla üçüncü kattaki iş yerinden dışarı çıktıklarını belirten Uyar, "Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk." dedi.
AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, depremin Edirne'de hissedildiğini belirterek, "Deprem nedeniyle meydana gelen bir sıkıntı bize ulaşmadı." diye konuşu.
Kırklareli
Kırklareli'nde de hissedilen depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan AFAD Kırklareli Müdürü Muhsin Özer, kent genelinde hissedilen depremin ardından henüz bir ihbarın olmadığını ifade ederek, tüm kaymakamlıklar ve belediyeler ile irtibat halinde olduklarını aktardı.
Vatandaşlardan Soner Dişdiş ise çok korktuklarını belirtti.
Bulundukları binanın hemen dışarısına çıktıklarını ifade eden Dişdiş, ilk kez depremi bu kadar çok hissettiğini aktardı.
Lüleburgaz ilçesinde ise bazı okullarda öğrenciler tahliye edildi.
Tekirdağ
Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'daki depremin Tekirdağ merkez ve ilçelerinde de hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında bugün 13.59'da 5,8 şiddetinde, derinliği 6,99 olan deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."
"AKOM teyakkuz halinde"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 kilometre derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.