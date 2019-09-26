'BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.
"Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor." diyen Dönmez, "Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.