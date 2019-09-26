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'BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.

Gökhan Yıldız   | 26.09.2019
'BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu'

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.

"Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor." diyen Dönmez, "Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." ifadesini kullandı.

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