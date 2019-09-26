'Yüreğimizi yakacak bir haber almadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili, "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu.
New York'tan yurda dönerken Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de..." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini aktaran Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere, İl Jandarma Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini vurguladı.
Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir twit atmış, bu twitte 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."
"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"
Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanma alanlarına ilişkin bazı açıklamaların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir."
BM Genel Kurul ziyaretine ilişkin değerlendirme
Amerika'da BM Genel Kurul Toplantısı öncesinde 22 Eylül Pazar günü Türk-Amerikan soydaş ve Müslüman toplumun önde gelen liderleriyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Musevi cemaatinin temsilcileriyle gündemdeki konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.
Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fotoğraf sanatçılarından Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışını yaptığını aktaran Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temasıyla yapıldığını hatırlattı.
Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi Liderler diyaloğuna da katıldığını anlattı.
BM Genel Kurulu'na hitap ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Konuşmamızda, küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin tutumunu aktardım. İslam düşmanlığının ve kültürel ırkçılığın küresel barış için arz ettiği tehdide dikkati çektim. New York'ta bulunduğum süre zarfında BM Genel Sekreteri'nin yanında çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulundum."
Ayrıca üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim ettiğini dile getirdi.
"Temasların verimli geçtiğine inanıyorum"
Erdoğan, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde bölgede neler yapılabileceği, özellikle Kudüs, İslamofobiya gibi hassas konular üzerinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği konularını görüşme fırsatı bulduklarını aktardı.
Türkiye'nin "Nefret söylemiyle mücadele" konulu üst düzeyli etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, ekonomi alanındaki temasları çerçevesinde Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldığını bildirdi.
ABD ziyareti kapsamında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini de kaydeden Erdoğan, heyette yer alan bakanlar, milletvekillerinin de Genel Kurul marjında tertiplenen veya Amerikalı kuruluşlarla düzenlenen çok sayıda toplantıya iştirak ettiği bilgisini verdi.
Son olarak Türk Amerikan İş Konseyi'nin toplantısıyla dün akşam bu ziyaretini noktaladığına işaret eden Erdoğan, "BM Genel Kurul genel görüşmelerine iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştirdiğim temasların verimli geçtiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.