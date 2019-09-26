Euro
6.21
Dolar
5.66
BIST 100
102,244.80
Altın
1,509.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

3 ilde eğitime ara verildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul, Bursa ve Yalova'daki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Adem Demir   | 26.09.2019
3 ilde eğitime ara verildi

İstanbul

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı. 

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Bursa'da eğitime ara verildi

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor
Sadr'ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor

Benzer haberler

'İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz'

'İstanbul'da can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz'

3 ilde eğitime ara verildi