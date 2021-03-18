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Sağlık Bakanı Koca: Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.03.2021
Sağlık Bakanı Koca: Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." dedi. 

Bakan Koca şunları söyledi.

"Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz."

BioNTech aşısı

Sağlık Bakanı Koca, "Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." bilgisini verdi. 

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