Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek
Sadakataşı Derneği, Bolu'da belediyenin yardımlarını kesme kararını aldığı Suriyeli ailelere ramazan ayı boyunca gıda, bayramlık ve nakdi yardım ulaştıracak.
İstanbul
Sadakataşı Derneği'nin, Bolu’da yaşayan Suriyelilere, belediyeden aldıkları yardımların kesilme kararı sonrası ramazan ayı boyunca gıda, bayramlık ve nakdi yardım ulaştıracağı bildirildi.
Sadakataşı Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Bolu’da yaşayan bütün Suriyelilere bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası ile düzenli iftarlık ve sahurluk yemek ile bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek. Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi içinse nakdi yardımlar yapılacak.
Açıklamada, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Güçsüze, düşküne, yolda kalmışa, yetime, öksüze ve Allah misafiri muhacirlere kol kanat germek yardımsever milletimizin genlerinde var. Ensar olarak kapımıza gelen insanları hiçbir zaman geri çevirmedik. Yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşadığımız mazlum Suriyeli kardeşlerimize iç savaştan kurtulup sığındıkları ülkemizde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bolu’da yaşayan tüm Suriyeli ailelere Ramazan ayı boyunca gıda kumanyası ile iftar ve sahur yemekleri dağıtımları gerçekleştireceğiz. Suriyeli çocuklara bayram hediyeleri ve evlerindeki ihtiyaçlarının giderilmesi için nakdi yardımlar gerçekleştireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.