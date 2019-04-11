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Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

Sadakataşı Derneği, Bolu'da belediyenin yardımlarını kesme kararını aldığı Suriyeli ailelere ramazan ayı boyunca gıda, bayramlık ve nakdi yardım ulaştıracak.

Etem Geylan   | 11.04.2019
Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

İstanbul

Sadakataşı Derneği'nin, Bolu’da yaşayan Suriyelilere, belediyeden aldıkları yardımların kesilme kararı sonrası ramazan ayı boyunca gıda, bayramlık ve nakdi yardım ulaştıracağı bildirildi.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Bolu’da yaşayan bütün Suriyelilere bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası ile düzenli iftarlık ve sahurluk yemek ile bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek. Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi içinse nakdi yardımlar yapılacak.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Güçsüze, düşküne, yolda kalmışa, yetime, öksüze ve Allah misafiri muhacirlere kol kanat germek yardımsever milletimizin genlerinde var. Ensar olarak kapımıza gelen insanları hiçbir zaman geri çevirmedik. Yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşadığımız mazlum Suriyeli kardeşlerimize iç savaştan kurtulup sığındıkları ülkemizde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bolu’da yaşayan tüm Suriyeli ailelere Ramazan ayı boyunca gıda kumanyası ile iftar ve sahur yemekleri dağıtımları gerçekleştireceğiz. Suriyeli çocuklara bayram hediyeleri ve evlerindeki ihtiyaçlarının giderilmesi için nakdi yardımlar gerçekleştireceğiz."

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