Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
123,755.90
Altın
1,557.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehitlerimizi uğurluyoruz
logo
Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak.

Arife Yıldız Ünal   | 06.02.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

Pistten çıkan uçak Boeing'in

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çığ düşmesi ve uçak kazasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çığ düşmesi ve uçak kazasına ilişkin paylaşım
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti
SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı

SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı