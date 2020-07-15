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Rize'de Ağaran Şelalesi bölgesinde otellerde mahsur kalan 41 kişi tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Ağaran Şelalesi'nin şiddetli yağışa bağlı taşması sonucu bölgedeki otellerde mahsur kalan 41 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Muhittin Sandıkçı   | 15.07.2020
Rize'de Ağaran Şelalesi bölgesinde otellerde mahsur kalan 41 kişi tahliye edildi Fotoğraf: Ali Kemal Atik/AA

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ağaran Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 41 kişi için Vali Kemal Çeber koordinesinde gece sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldığı, ilk etapta arama kurtarma ekiplerince ilaç ihtiyaçlarının vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Ardından arama kurtarma ekipleri öncülüğünde vatandaşların bulundukları bölgeden nakillerinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Çayeli ilçesi Ağaran Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 41 vatandaşımızın, yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu bölgeden nakilleri sağlanmış ve her bir vatandaşımız ikametgahlarına sağ salim ulaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Valilik öncülüğünde bir kişinin Trabzon, 9 kişinin Gümüşhane'ye gönderildiğini, 2 kişiye ise Çayeli Hizmet İçi Eğitim Merkezinde konaklama imkanı sağlandığı kaydedildi.

Bu çalışma ile bölgede 166 kişinin tahliyesi gerçekleşmiş oldu.

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