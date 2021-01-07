Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Rize
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.