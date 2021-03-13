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Türkiye

Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu

Plastik poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirlenirken, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri karşılamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 13.03.2021
Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca poşetlerde yer alacak logo ve sloganlara ilişkin detayların yer aldığı kriterler yayımlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni yılla birlikte plastik poşetlerden alınan 25 kuruşluk ücrete zam yapmama kararı aldı. Poşetlerin kullanım kriterleri yeniden belirlendi. Bakanlık, plastik poşetlerde "Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Slogan Kullanım Kriterleri" başlıklı duyuru yayımladı.

Duyuruya göre, ücretlendirme uygulamasına tabi tutulan plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron üzerinde olacak ve mutlaka barkod taşıyacak.

Plastik poşetlerin etiketlenmesi ve işaretlenmesine ilişkin yükümlülükler hem plastik poşet üreticilerinin hem de satış noktalarının sorumluluğunda olacak.

Plastik poşetlerde "çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu" poşetin en büyük yüzey alanında kullanılacak. Plastik poşetlerin yüzeylerinde "Sıfır Atık logosu" bulundurulmasında asli sorumluluk, satış noktalarına verildi.

Sıfır Atık logosu, Bakanlığın web sitesinde gösterilen örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk veya renkli kullanılabilecek. Logo, zorunlu bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

Çevreci sloganlar da Bakanlığın web sitesinde gösterilen örneklerden seçilerek, yüksek konsantrasyonlu tek renk veya renkli kullanılabilecek.

Çevreci slogan, zorunlu bulundurulduğu yüzeyin en az yüzde 65'ine eşit alana yerleşecek büyüklükte olacak.

Slogan kelimeleri ayrılmayacak ve cümle bütünlüğü bozulmadan okuma kolaylığı sağlayacak şekilde farklı yerleşimlere sahip olabilecek.

Poşetlerin çevreci sloganları da belli oldu

Plastik poşetlerde kullanılacak çevreci sloganlar, "Daha sağlıklı bir çevre için Sıfır Atık", "Geleceğimize değer katmak için Sıfır Atık", "Sağlıklı yaşam, temiz çevre ile olur. Sende Sıfır Atık hareketine katıl", Daha sağlıklı bir çevre için Atıklar Geri Dönüşüme", "Çevreni sahiplen, plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır Atık hareketine katıl, Plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır Atık hareketine katıl, aşırı tüketimden kaçın", "Sıfır Atık hareketine katıl, atıkları geri dönüşüme gönder", "Kağıt, cam, metal, plastik atıklarımız için geri dönüşüm kutularını kullanalım", "Geleceğini çöpe atma, Sıfır Atık ile geleceğine sahip çık", "Sorumlu tüketim için Sıfır Atık", "Sıfır Atıkla israfa hayır", "Sıfır Atıkla hediyeniz gelecek olsun" şeklinde belirlendi.

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e ihbar edilebilecek

Bakanlık, yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirledi. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

Barkodu olmayan poşetlere ücret ödenmemesi gerektiği noktasında uyarıda bulunan Bakanlık, kriterlere uymayan ve barkodu olmayan poşetleri satan ya da farklı ücret talep eden satış noktalarının mutlaka ALO 181 ihbar hattına bildirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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