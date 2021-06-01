Euro
10.42
Dolar
8.52
BIST 100
1,425.64
Altın
1,907.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Muhammed Ali Toruntay   | 01.06.2021
Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek
'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı
50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla Kovid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak
Kocaeli'de 'mobil aşı ekipleri' kilometrelerce yol giderek binlerce kişiyi aşıladı

Benzer haberler

Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi