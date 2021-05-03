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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 03.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği devam ediyor.

Pençe-Yıldırım operasyonunda silah ve malzeme ele geçirildi

Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmat, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sırasında 3 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 adet RPG-11 mühimmatı, 7 bin 360 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı bulundu.

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