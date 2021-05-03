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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor

MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 03.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.

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