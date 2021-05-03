Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor
MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xsXpzObKg3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021
Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.