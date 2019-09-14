Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, tuzaklanmış patlayıcılarla yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, tuzaklanmış patlayıcılarla yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde bulunan 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde tespit edilen el yapımı patlacının imha edildiği belirtildi.
Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi. pic.twitter.com/0AcbjgUJyk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2019
Ayrıca iki sığınakta bulunan iki varil mazot ve iki su deposuyla çok miktarda yaşam malzemesinin de kullanılmaz hale getirildiği açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.