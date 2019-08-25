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Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Altun, "Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum." dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 25.08.2019
Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Altun, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

İletişim Başkanı Altun, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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