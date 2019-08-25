Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Altun, "Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum." dedi.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Altun, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 25 Ağustos 2019
Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
İletişim Başkanı Altun, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.