Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024
Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş… pic.twitter.com/5FcZHDAHAh
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman jandarmalarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı; aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."
Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehid olan kahraman jandarmalarımız, Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı; aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum.…— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 8, 2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Tunceli Ovacık'ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Tunceli Ovacık’ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı… pic.twitter.com/Wnsd3qHjS4
— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 8, 2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş’e Allah’tan rahmet diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 8, 2024
Şehitlerimizin ailelerine,…
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi
Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin annesi Reşide Aykanat'ın Kümbet köyündeki evine giden Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.
Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
Babasını 3 yıl önce kaybettiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi
Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'ta yaşayan ailesine haber verildi.
Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tacettin Kızılateş'in evine gelen askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti.
Haberin duyulması ile Kızılateş ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Şehidin annesi Gülten Kızılateş'in Konya'daki ablasının yanına gittiği öğrenildi.
Kızılateş'in bekar ve iki ablasının olduğu belirtildi.
Şehidin babaevine Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de gelerek aileye başsağlığı dilediler.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi
Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Eroğlu'nun, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.
Öte yandan şehadet haberinin ardından köy sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.
4 yıllık evli olan şehit Ömer Eroğlu'nun 4 kardeşi olduğu öğrenildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi
Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin ailesinin Ayazmana Mahallesi'ndeki evine giden Isparta Valisi Aydın Baruş ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye verdi.
Şehidin annesi Ayşe ile babası Osman Sacit Büyükçaylı üzüntü yaşadı.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.