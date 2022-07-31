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Yaşam

Doğanşehir Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın makam aracı, şehit Esra Köse Başaran’ın sünnet olan oğlu Yiğit Tuğra’ya tahsis edildi.

Kadir Aydın   | 31.07.2022
Doğanşehir Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2016 yılında şehit olan Kaymakamlık personeli Esra Köse Başaran’ın oğlu Yiğit Tuğra'nın sünnet olacağını öğrenen Kılıç, makam aracını süsleterek Başaran ailesinin Günedoğru Mahallesi'ndeki evine gönderdi.

Jandarma ve polis araçlarının da eşlik ettiği makam aracıya ilçeyi gezen Yiğit Tuğra, makam aracından vatandaşlara Türk bayrağı salladı.

Sünnet düğününe Malatya Valisi Hulusi Şahin de katıldı. Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babaannesi, babası ve halasının Yiğit'in üzerine titrediğini belirterek şöyle devam etti:

"Evladını şehidimiz göremedi ama biz inanıyoruz ki bulunduğu yerde o da evladını kucaklayıp sarılıyordur. Evladımıza şehidimizin emaneti olarak bizler de tüm gücümüzle sarılıyoruz. Anne sevgisinin yerini tutmaz ama elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hızla büyüyecek, aslan gibi bir delikanlı olacak ve mürüvvetini de Allah nasip eder görürüz. Düğününde de oynamak inşallah nasip olur."

Yiğit Tuğra Başaran da sevinçli olduğunu belirterek "Çok mutluyum yani Vali'miz, Kaymakam'ımız ve herkes geldi. Çok mutluyum yani anlatamam. Gelen Vali'mize, Kaymakam'ımıza, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Cengiz Başaran da kendilerini yalnız bırakmadıkları için törene katılanlara teşekkür ederek "Oğlum mutlu olduğu zaman hepimiz mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yunus Emre Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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