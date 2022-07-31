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Yaşam

SOLOTÜRK Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Beşir Kelleci   | 31.07.2022
SOLOTÜRK Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Beşir Kelleci - AA

Bayburt

Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Saray Bahçesi, Bayburt Kalesi ile Şehit Osman Tepesi'ne toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.


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