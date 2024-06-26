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SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Utku Şimşek  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı

Ankara

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Finlandiya'da organize edilen Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da yapılan gösteri uçuşları ve uçuşlara hazırlık süreci anlatıldı.

Vaasa Airshow'a ulaşmak için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve 101'inci Asena Filo Komutanlığına ait 1 tanker uçağın yer aldığı intikal süreci, toplam 4 saat sürdü. Bu yolculuk sonucunda Finlandiya'ya ulaşan ekip, 15-16 Haziran'da gösteri uçuşlarını gerçekleştirdi.

Ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, kobra hareketi gibi gösteri paketinde yer alan kendine özgü hareketler ile Vaasa Airshow'da havacılık tutkunlarını selamlayan ekip ayrıca dünyada sadece SOLOTÜRK'ün yapabildiği F-16 savaş uçağının limitlerini zorlayarak en yavaş uçurabilme hareketini de sergiledi.

Gösteri uçuşları, SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Yasin Dikkule tarafından icra edildi.

SOLOTÜRK, Finlandiya'daki Vaasa Airshow görevini tamamlamasının ardından yurda dönüş yaptı.

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