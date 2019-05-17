Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu
Trabzon Valisi Ustaoğlu, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bayburt
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.