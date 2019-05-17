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Türkiye

Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu

Trabzon Valisi Ustaoğlu, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hakan Burak Altunöz,Veysel Kara   | 17.05.2019
Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu AA/Gültekin Yetgin

Bayburt

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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