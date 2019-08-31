Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi
Pençe-3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış, radyo frekans kontrollü çoklu EYP güvenlik güçlerince tespit edildi.
Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/11xqyKLBI1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2019
EYP yerinde imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.