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Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.08.2019
Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış, radyo frekans kontrollü çoklu EYP güvenlik güçlerince tespit edildi.

EYP yerinde imha edildi.

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