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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.

Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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