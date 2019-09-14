Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.
Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.