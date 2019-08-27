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Türkiye

Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.

Mehmet Tosun   | 27.08.2019
Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

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