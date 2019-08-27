Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.