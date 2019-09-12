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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 12.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.

Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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