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Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değiştirildi

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesi kararı alındı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.09.2020
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değiştirildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi gereğince karar verildi.

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