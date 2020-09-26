Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değiştirildi
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesi kararı alındı.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi gereğince karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.