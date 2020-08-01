Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak astsubaylar mezun oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu.
Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.
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Paraşütlü Arama Kurtarma Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 06-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında SAT Eğitim Merkezi Komutanlığında Statik Paraşüt Kursundan başarıyla mezun oldu. Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/r4gpBOPvu2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020