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Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak astsubaylar mezun oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 01.08.2020
Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak astsubaylar mezun oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu. 

Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.

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Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak astsubaylar mezun oldu