Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı

Sosyal medya hesabında bir papağana işkence yaptığı görüntüyü yayımlayan Murat Özdemir, gözaltına alındı.

İSTANBUL

Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Bakan Pakdemirli'den suç duyurusu talimatı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada bir papağana uygulanan şiddet görüntülerine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim.

İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim.

Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 17 Aralık 2018

Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."

Muhabir: Halil Demir, Enes Duran