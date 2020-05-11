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Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ulaştırılan yardım 5 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırıldığını kaydetti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.05.2020
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ulaştırılan yardım 5 milyar lirayı aştı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları teslim ettiklerini belirtti. 

Paylaşımında, Sosyal Koruma Kalkanı rakamlarına da yer veren Selçuk, 1. fazda 2,1 milyon haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazda 2,3 milyon haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla 3. fazda ise 892 bin 13 haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini vurgulayan Selçuk, "Böylece toplamda 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırdık." ifadesini kullandı.


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