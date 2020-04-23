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Özbekistan’daki 291 Türk vatandaşı, THY'nin seferiyle yurda getiriliyor

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Özbekistan’ın çeşitli kentlerinde kalan Türk vatandaşları, THY'nin düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 23.04.2020
Özbekistan’daki 291 Türk vatandaşı, THY'nin seferiyle yurda getiriliyor Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine yurda dönmek için başvuruda bulunan 291 Türk vatandaşı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti. 

Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu Özbekistan’ın çeşitli şehirlerinde bulunan Türk vatandaşları, Taşkent Büyükelçiliği ve Özbek-Türk İşadamları Derneğinin (UTİD) girişimleriyle özel otobüslerle Taşkent’e getirildi.

Maddi imkanı bulunmayan bazı vatandaşlara ise UTİD tarafından uçak biletleri temin edildi.

"Ramazan ayını ülkemde geçirecek olmaktan çok mutluyum"

Yolculardan Türk iş insanı Osman Yılmaz, AA muhabirine, 12 Mart’ta Özbekistan’a gelmesinin hemen ardından ülkede karantina uygulamasının başladığını belirterek, bu sebeple iş yapmak için geldiği ülkede tüm işlemlerinin durduğunu söyledi.

Yılmaz, Özbekistan’ın salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırlarını kapatması ve tüm uçuşları durdurmasının ardından 1,5 aydır Taşkent’te bulunduğunu ifade etti.

Artık ülkeye dönüyor olmasından dolayı Erdoğan’a ve Türkiye devletine müteşekkir olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri sayesinde ramazan ayını ülkemde geçirecek olmaktan çok mutluyum, karantinaya da hazırım.” diye konuştu.

Yılmaz, Kovid-19'la ilgili genel durumun normalleşmesinin ardından tekrar iş görüşmelerini sürdürmek için yine Özbekistan’a geleceğini kaydetti.

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