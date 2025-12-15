Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Özbek mevkidaşıyla görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile görüşmesinde kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında işbirliğini güçlendirecek başlıkları ele aldıklarını bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Mahkamov ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere, kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında işbirliğimizi daha da güçlendirecek başlıkları ele aldık. Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."