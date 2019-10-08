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Türkiye

'Ormanın eski haline dönmesi için 30 yıl gerek'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolunay,'İzmir'deki yangında zarar gören kızılçam ormanının eski haline dönmesi için 30 yıl gerek.' dedi.

Efsun Yılmaz   | 08.10.2019
'Ormanın eski haline dönmesi için 30 yıl gerek'

İzmir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İzmir'de 18 Ağustos'ta çıkan yangının zarar verdiği ormanlık alanın eski haline dönmesi için en az 30 yıl gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Mali İş Birliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi" projesi kapsamında, İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde resmi kurum ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla eğitim düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri" konulu konuşmasında ormanların faydalarını anlattı.

Tolunay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos'ta başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "İzmir'deki yangında zarar gören kızılçam ormanının eski haline dönmesi için 30 yıl gerek." ifadelerini kullandı.

Yangında zarar gören alanın ağaçlandırılması konusundaki yetki tartışmalarına da değinen Tolunay, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki alan zarar gördü. Ağaçlandırma yetkisi de onlara ait. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu yok. Orman Genel Müdürlüğü belediyeden destek isteyebilir. Yangın sırasında da iş birliği yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanlıktan izin almadan orada çalışma yapamaz. Hem yasal değil hem de kargaşaya yol açar. O nedenle ağaçlandırma çalışmasının da iş birliği halinde yapılması lazım."

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Madran da iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık konulu sunum yaptı.

Madran, insanoğlunun en büyük sorununun iklim değişikliği olduğunu, bu nedenle önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Uyum Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ömer Öztürk de çalışmalardaki paydaş kapasitesinin artırılması için eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

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