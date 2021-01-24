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Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 24.01.2021
Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi

Istanbul

Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Vatandaşların yolculuk planlamalarının aksamaması için duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, 15.15 Beşiktaş-Adalar, 15.30 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.


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