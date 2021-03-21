Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Bir gün değil, her gün yanınızdayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
Oktay, paylaşımında, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
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Eksiğiniz yok, aksine +1 fazlanız var...— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2021
Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil hergün yanınızdayız.#DünyaDownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/EPjcsUw5vX