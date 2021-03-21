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Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Bir gün değil, her gün yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 21.03.2021
Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Bir gün değil, her gün yanınızdayız

Ankara

Oktay, paylaşımında, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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