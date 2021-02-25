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Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı

Muş'ta tipi nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak, araçları saplandıkları yerden çıkardı.

Sabri Yıldırım   | 25.02.2021
Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Muş'ta tipi ve fırtına nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Hasköy-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak, araçları saplandıkları yerden çıkardı.

Mahsur kalan vatandaşlardan Şerif Seçilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini hastaneye götürmek için yola çıktıklarını ancak tipi nedeniyle ilerleyemediklerini söyledi.

Seçilir, yolu açan ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yolumuz kışın sürekli kapanıyor. Ekipler yoğun çaba gösteriyor." dedi.

Samet Ünal da "Bir saattir tipi ve fırtına nedeniyle yoldayız. Sağ olsun Karayolları ekiplerimiz çalışıyor. Burada yaklaşık 30 araçta 100 kişi varız." diye konuştu.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade etti.

Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün gece de buradaydık, yine 4-5 araç mahsur kalmıştı. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor." ifadelerini kullandı.

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