Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10. yılında etkinliklerle anılacak

ANKARA

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Dava arkadaşları tarafından kurulan Gönüllerde Birlik Vakfınca, 24 Mart'ta Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı ve ödül töreni organize edilecek. Aynı gün Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Keş Dağı'na tırmanacak ekip, geceyi burada geçirecek.

Gönüllerde Birlik Vakfınca, 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nu anma etkinlikleri hazırlandı. Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları tarafından kurulan vakıf, geçen 10 yılı ve gelecek süreci değerlendirmek amacıyla 10. yıla özel kurumsal kimlik çalışması ve çok sayıda proje uygulamaya koydu.

1 Ocak itibarıyla başlayan anma etkinlikleri kapsamında, yıl boyunca çeşitli programlar yapılacak. Etkinliklerde, Yazıcıoğlu'nun siyasi kimliği, devlet adamlığı, insani yönü, dost ve arkadaş kimliği ile onu geniş kitlelere sevdiren özellikleri anlatılacak.

Vakıf Genel Sekreteri Veysel Tekelioğlu başkanlığındaki bir dağcı grubu, 25 Mart gecesini, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Keş Dağı'nda geçirecek. Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında da anılacak.

Belgesel çekilecek, arşiv oluşturulacak

Ankara'da 24 Mart'ta geniş katılımlı bir anma programı düzenlenecek ve Yazıcıoğlu adına verilecek ödüller sahiplerini bulacak. Vakıf tarafından, "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri"nin bu yıldan başlanarak her yıl verilmesi planlanıyor.

Türkiye'ye ve insanlığa hizmet eden bilim, kültür, sanat, düşünce insanlarının ödüllendirilmesinin yanı sıra bu yıl, Yazıcıoğlu'nun insani yönü, gençlik liderliği, siyasi kişiliğinin anlatılacağı bir belgesel çekilecek ve galası 25 Mart'ta yapılacak.

Yazıcıoğlu'nu anlatan bir sinema filmi çekimi için hazırlıklar başlayacak, çekilecek filmler desteklenecek. Yazıcıoğlu şiirlerinden bazıları çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilecek, şiirlerinden biri bestelenecek. Yazıcıoğlu Bilgi Bankası oluşturulacak. Yazıcıoğlu'nun hayatına ait bütün görsel materyal ve video görüntüleri ile konuşmaları derlenecek, ülke gündemindeki konulara ilişkin videoları yayınlanacak.

1 Ocak'tan itibaren vakıf resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlanan ve Yazıcıoğlu'nun sözleri ile çoğunluğu daha önce yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan "e-kart"lar, yıl boyu görülebilecek. Yazıcıoğlu biyografisi ve almanağı oluşturulacak. Yazıcıoğlu üzerine yazılmış eserlere ilişkin kaynak taraması yapılacak.

Yazıcıoğlu'na ilişkin e-kitaplar dijital ortamda okuyucuya sunulacak. Yazıcıoğlu fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi düzenlenecek. Sergi Ankara, İstanbul, Sivas'ta ziyarete açılacak.

"Zirvede kaybettik, zirvede anacağız"

Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Kadir Mahir Damatlar, Şair Abdürrahim Karakoç'un, "Bana sorarsanız Muhsin başkan han köşesinde ölemezdi. Ona dağın zirvesinde ölmek yakışırdı." sözlerini hatırlattı.

Damatlar, "Gönüllerde zirveye çıkmış bir insanı, bir dava arkadaşımızı ve bir vatan evladını zirvede kaybetmiştik, yine zirvede anacağız. Bu nedenle onu hem Ankara’da hem de Keş Dağı’nda yapılacak törenlerle layık olduğu şekilde anmak istiyoruz." dedi.

Yazıcıoğlu'nun Türkiye'nin tüm insanlarını kucakladığını ve Anadolu insanı yapısıyla gönüllerde taht kurduğunu dile getiren Damatlar, bazı insanların makamlarıyla ya da siyasi kimlikleriyle değil, gönüllerdeki yerleriyle anıldığını söyledi.

Damatlar, Yazıcıoğlu'nun da gönüllerde her zaman zirvede olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hem onu bugüne anlatmak hem de gelecek kuşaklara anlatabilmek, vakıf olarak bizim zaten kuruluş amaçlarımızdan biri. Bu nedenle 10. yılda geniş kapsamlı bir anma hazırladık. Cennete uğurladığımız bu dava insanını, bizim kuşağımız hatırlasın, genç kuşak öğrensin istiyoruz. Bu nedenle anma törenlerini ve etkinlikleri siyasi saiklerin dışında tuttuk. İnanıyoruz ki onu ebedi yolculuğuna uğurlarken kenetlenen her kesimden insanlar, bu yıl yapacağımız etkinliklere de yine aynı ilgiyi gösterecek ve hayırla yad edeceklerdir. Bir yandan anma törenleri yaparken diğer yandan, onun adını taşıyan kalıcı eserler bırakmayı amaçlıyoruz."

Türk milliyetçilerinin önemli isimleri arasındaydı

Ülkücü Ocakları Genel Başkanlığı, BBP Genel Başkanlığı ve Sivas Milletvekilliği gibi görevler üstlenen Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 1980 askeri darbesi sonrasında cezaevine giren, işkence gören Yazıcıoğlu, Türk milliyetçilerinin önemli isimleri arasında yer alıyor.

Muhabir: Merve Yıldızalp