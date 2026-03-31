Muhsin Yazıcıoğlu Ödüllerinin sahipleri açıklandı
Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından 2019'dan bu yana verilen Muhsin Yazıcıoğlu Ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı.
Ankara
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Araştırma Ödülüne Prof. Dr. Adnan Çevik, Düşünce Ödülüne Prof. Dr. Erol Göka, Edebiyat Ödülüne Osman Özbahçe, Kültür-Sanat Ödülüne İrfan Gürdal ve Üstün Hizmet Ödülüne de Prof. Dr. İsmail Kara layık görüldü.
Vakıf Başkanı Mahir Damatlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan bu ödüllerle, ilim, düşünce, kültür ve sanat dünyasına katkı sunan değerli isimlerin eserlerine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.
Damatlar, seçilen isimlerin bugüne kadarki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaştıklarını, milli ve manevi değerler bağlamında önemli etki yarattıklarını vurguladı.
Bu yıl altıncısı verilecek olan Muhsin Yazıcıoğlu Ödüllerinin takdim töreni 18 Nisan'da, Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.