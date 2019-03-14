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Kültür Sanat

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Ödüller 24 Mart'ta Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinliği kapsamında sahiplerine takdim edilecek.

Burcu Çalık   | 14.03.2019
Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Ankara

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından bu yıl ilk kez verilecek Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla başlatılan ve her yıl verilecek ödüller için 5 kategori belirlendiğini ifade etti.

Kategorilerde ödül alacak isimlerin tespit edildiğini bildiren Damatlar, isimler seçilirken bugüne kadar Türk kültür, sanat, ilim, düşünce ve edebiyat sahasına sağladıkları katkının göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, edebiyat, araştırma, düşünce, kültür-sanat ve üstün hizmet başlıkları altında verilecek ödüllere bu yıl layık görülen isimler şöyle:

"Edebiyat: Şiirde geleneğin yeniden üretilmesine sağladığı katkılar sebebiyle Cengizhan Orakçı. Araştırma: Türk tarih bilimine katkıları sebebiyle Prof. Dr. Ahmet Taşağıl. Düşünce: Türk düşünce tarihine ve Türk düşünce hayatına katkıları sebebiyle Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu. Kültür-Sanat-Türk müziğinin modern imkanlarla yeniden yorumlanmasına katkıları sebebiyle Hasan Sağındık. Üstün hizmet: 28 yıldır milli ve manevi değerlerin aktarımıyla birlikte sürdürdüğü eğitim faaliyetleri sebebiyle Nurten Ceceli Alkan."

Damatlar, ödüllerin 24 Mart'ta Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinliği kapsamında sahiplerine takdim edileceğini belirtti.

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