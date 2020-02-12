MSB: TSK terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır
Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğunu bildirdi.
Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir. pic.twitter.com/PV8FjE203H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK, Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir."
Paylaşımda, Esed rejiminin saldırılarında yaralananlar ve ağır kış koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışanların fotoğraflarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.