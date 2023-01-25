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Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" Kars'ta yapılıyor. 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.

Sarp Özer   | 25.01.2023
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı 2023, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılıyor.

Aralarında Almanya, Azerbaycan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkeden katılımcıların yer aldığı tatbikat, milli ve yabancı unsurların katılımı ile Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" olma özelliği taşıyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin de takip etmesi planlanıyor.

Harp silah ve araçlarının performansları deneniyor

Müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, harp silah ve araçlarının performansları ile birliklerin şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması tatbikatın amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.


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