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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Burak Milli,Cem Genco   | 12.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.


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