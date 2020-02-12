İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.
Hatay
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.
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