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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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Kartepe'de tatilcilerin yaptığı kardan gemi ilgi çekiyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'yi ziyaret eden tatilcilerin kardan yaptığı yaklaşık 5 metre uzunluğundaki gemi dikkati çekiyor.

Şahin Oktay   | 12.02.2020
Kartepe'de tatilcilerin yaptığı kardan gemi ilgi çekiyor

Kocaeli

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan İbrahim Kurt ile yeğeni Selman Süzer, tatil için geldikleri Kartepe'de kardan gemi yapmaya karar verdi.

Kurt ve Süzer, Derbent yolu üzerinde kardan yaptıkları gemiyi 2 günlük çalışmanın sonunda tamamladı.

İkilinin şekil verdikten sonra boyadıkları gemi, yoldan geçen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İbrahim Kurt, yaptığı açıklamada, Sakarya'da işçi olarak çalıştığını, tatil yapmak için yeğeniyle Kartepe'ye geldiklerini belirterek, "Kar yüksek olduğu için çalışmamızı 2 gün içerisinde tamamladık. Daha önce kardan otomobil ve tank gibi farklı çalışmalarımız da olmuştu." dedi.

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Kartepe'de tatilcilerin yaptığı kardan gemi ilgi çekiyor