Euro
6.59
Dolar
6.04
BIST 100
120,842.50
Altın
1,565.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
logo
Türkiye

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Gökçe Topbaş   | 12.02.2020
Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 milyar metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı

Benzer haberler

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Lübnan petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor