MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 1915'te Sarıkamış Harekatı'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.
1915 yılında Sarıkamış Harekâtı’na katılan Kahraman Türk askerinin tarihî fotoğrafları…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Harekât sırasında şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun. #TarihteTürkOrdusu #MSB #TSK #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/zONSGhpOzS
Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.