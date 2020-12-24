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MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 1915'te Sarıkamış Harekatı'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.

Hamdi Çelikbaş   | 24.12.2020
MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı. 

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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