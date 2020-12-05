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MSB: Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındı

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan envanter güncelleme çalışmalarında Mihalgazi'ye ait kılıcın, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındığını bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.12.2020
MSB: Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserin Orhan Gazi'nin miğferi olduğu belirtilerek, "Yapılan envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alınmıştır. Mihalgazi'nin kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenmektedir." bilgisi aktarıldı.

Kılıcın görseline de yer verilen paylaşımda, Mihalgazi ve kılıca ilişkin şunlar kaydedildi:

"Abdullah Mihalgazi yani Köse Mihal, aslen Bizans İmparatorluğu'nun Harmankaya Tekfuru (vali düzeyinde yönetici) idi. Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düşmüş, yiğitliği ve kahramanlığı sebebiyle Osman Gazi tarafından affedilmiştir. 1313 yılında Müslüman olarak 'Abdullah' adını alan Mihalgazi, Osman Gazi ile iyi bir dostluk kurarak onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Mihalgazi 1327 yılında Yenişehir'de vefat etmiş ve Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedilmiştir.

Askeri Müze koleksiyonları içerisinde yer alan kesici silahlarla ilgili envanter güncelleme çalışmaları esnasında 1564 numaralı kılıcın, Köse Mihal'e (Abdullah Mihalgazi) ait olan kılıç olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eser Askeri Müze'nin Osmanlı Devleti'ne ait olan en eski eseri olarak kayıt altına alınmıştır."

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