MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 41 mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 antitank mayın ve 38 Claymore tipi el yapımı mayın ile 5 kilo patlayıcı maddenin imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 antitank mayın ve 38 Claymore tipi el yapımı mayın ile 5 kilo patlayıcı maddenin imha edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, üç antitank mayın, 38 Claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilogram patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde, METİ timimiz tarafından imha edildi." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.