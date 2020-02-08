MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir. pic.twitter.com/MrrNQ8ziLt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü YPG/PKK varlığının devam etmekte olduğu belirtilerek, "Bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.