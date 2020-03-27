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Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ertelendi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.03.2020
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ertelendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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