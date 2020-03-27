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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Ferdi Türkten   | 27.03.2020
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.


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