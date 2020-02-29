Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi

Milli Savunma Bakanlığınca terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki masum sivilleri hedef alan saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.02.2020
Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki masum sivilleri hedef alan saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği bildirildi. Bomba yüklü olduğu saptanan su tankerinin kontrollü şekilde imha edildiği açıklandı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi."

Paylaşımda, su tankerinin imha edilmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi

Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi

Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB'den 'Hocalı Katliamı' paylaşımı

MSB'den 'Hocalı Katliamı' paylaşımı
İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi